Europa League : Marseille en Conference League, ça passe pour Braga

Les matchs d'Europa League ont tous donné leur verdict, même si les rencontres programmées à 21h contenaient moins de vrais chocs.

Groupe E : Marseille évite le ridicule

Un seul scénario pouvait priver l'OM de la troisième place et de tout ticket européen : une défaite à domicile face au Lokomotiv Moscou. Marseille évitera cependant le ridicule : Milik ouvre le score à la 35e, et malgré l'expulsion de Valentin Rongier à la 80e, l'OM tiendra bon face à son adversaire russe (1-0) et s'adjuge donc un ticket pour les barrages de Conference.

L'autre rencontre avait peu d'enjeu : la Lazio Rome et Galatasaray ont partagé l'enjeu dans un terne 0-0, les Turcs restant premiers devant les Romains.

Groupe F : Braga miraculé

Braga et l'Étoile Rouge de Belgrade se sont contentés d'un partage (1-1) dont les deux buts ont été inscrits sur penalty et qui arrange bien les deux équipes au vu du résultat de l'autre rencontre : avec 11 points pour les Serbes et 10 pour les Portugais, tous deux sont qualifiés, et Braga peut s'estimer très chanceux car Midtjylland n'avait besoin que d'un petit but à Ludogorets. Ce but n'est jamais tombé (0-0).

Groupe G : le Celtic pour l'honneur

Spectacle au Celtic Park où le Celtic Glasgow l'a emporté 3-2 face à un Bétis Séville que les Ecossais ne pouvaient plus rattraper et qui était assuré de la seconde place. Et ce malgré la victoire inutile du Ferencvaros des frères Mmaee (Samy était titulaire, Ryan est entré à la pause), qui a battu le Bayer Leverkusen assuré de la première place.