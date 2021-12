A part Mohamed Salah, personne ne fait mieux qu'Emmanuel Dennis en Premier League

Emmanuel Dennis (ex-FC Bruges) s'éclate en ce moment. Il a déjà marqué cette saison contre des clubs comme Manchester United, Chelsea, Leicester City ou Everton et avait été nominé dans la liste des meilleurs joueurs du mois de novembre en Premier League. Ce soir, lors de la rencontre face à Brentford (défaite 1-2), le Nigérian a encore marqué. Opta, spécialisé dans les statistiques, a alors publié sur Twitter cette statistique assez folle sur le joueur des Hornets. C'est simple : aucun joueur ne fait que mieux que lui en Angleterre, à part l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool FC)

12 - Emmanuel Dennis has been directly involved in 12 Premier League goals this season (7 goals, 5 assists), the second most of any player behind Mohamed Salah (22). Value. #BREWAT