Javier Mascherano, jeune retraité, devient entraîneur

Javier Mascherano a rangé les crampons en novembre 2020 après une dernière pige en Argentine, à Estudiantes. Il va commencer sa deuxième carrière.

Javier Mascherano (37 ans), ancien milieu de terrain et défenseur central de Liverpool et du FC Barcelone, avait pris sa retraite en novembre 2020 après être rentré au pays, à Estudiantes. L'ancien international, joueur le plus capé de l'histoire de l'Albiceleste (147 caps), va désormais entamer sa carrière d'entraîneur : il a été nommé sélectionneur de l'équipe U20 d'Argentine, remplaçant Fernando Batista.

Depuis sa retraite, Mascherano travaillait déjà pour la fédération argentine de football (AFA), en charge du développement et de la méthodologie, depuis janvier 2021.