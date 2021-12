Deschamps pense-t-il déjà sa vie après les Bleus? "Je ne ferme aucune porte"

Champion du monde, vainqueur de la Ligue des Nations, Didier Deschamps est sous contrat jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.

Contesté après l'échec à l'Euro, Didier Deschamps a repris du poil de la bête suite au succès de l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Alors que son contrat court jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, le sélectionneur tricolore ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir.

"Je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Je ne m'en préoccupe pas. C'est mon président qui décide. Le seul et le dernier à décider, c'est le président. Il décidera. Je n'ai pas encore prolongé, c'est comme ça. Le contrat le plus important, c'est le contrat de confiance. La situation est comme ça et cela ne me pose pas de problème. Cela va être mon cinquième tournoi. Hormis le Brésil, tous les autres champions du monde ont été éliminés dès la phase de poules. J'aurais pu avoir de la lassitude mais ce n'était pas le cas après l'Euro. Ce n'est que du bonheur. Tant que j'ai l'envie et l'énergie", a expliqué le manager français pour RMC.

"C'est une possibilité de continuer. Le travail d'entraîneur, c'est un autre métier. Je ne vais pas m'interdire quelque chose. Je suis épanoui en tant que sélectionneur. Être dans un club, c'est H24. Là, ce sont des périodes plus courtes et plus intenses. Je suis au top niveau avec les meilleurs joueurs et les meilleures compétitions. Cela a toujours été une possibilité de continuer. Mon contrat, cela ne me pose pas de problème. Je ne me soucie pas du lendemain, même différent cela sera bien aussi. Je ne ferme aucune porte", a poursuivi Deschamps.