Eric Van Meir a connu le scénario de l'Union avec le Lierse : "J'espère qu'ils pourront nous imiter !"

La dernière fois qu'une équipe ne faisant pas partie du G5 a gagné le championnat, c'était en 1996-1997. Eric Van Meir faisait alors partie des fers de lance du Lierse, sacré en fin de saison.

Cette saison-là, Eric Van Meir avait 29 ans et terminera avec 16 buts au compteur. Le Lierse surprendra la Belgique en remportant le 4e titre de champion de Belgique de son histoire. L'ex-Diable Rouge suit donc avec attention l'épopée de l'Union Saint-Gilloise ...

Mr Van Meir, que pensez-vous de ce que réalise l'USG ? Peut-elle aller au bout ?

C'est fantastique. On me pose souvent la question, car j'étais dans la même situation il y a 25 ans exactement avec le Lierse ! C'était ma première année à Lierre et nous avions remporté le championnat. La dernière "petite" équipe belge à avoir été championne. Depuis, il n'y a eu que des grands clubs champions de Belgique : Anderlecht, Bruges, le Standard, Genk ... Du coup, les gens se demandent si l'Union peut changer ça.

Moi, je l'espère, en tout cas. Ils jouent un football offensif, spectaculaire. Tout le monde espère qu'ils puissent aller au bout. Maintenant, vont-ils le faire ? Je ne pense pas. Bruges a une meilleure équipe, plus de profondeur, et maintenant qu'ils ne sont plus en Europe, ils vont se focaliser sur le championnat. Je pense aussi que dès que l'Union sera confrontée à l'une ou l'autre absence, ce sera fini ...

© photonews

Que pensez-vous du travail de l'autre club de Bruxelles, Anderlecht ? Le jeu progresse. Vincent Kompany semble trouver ses marques ...

Le problème d'Anderlecht est le manque d'argent. En football, ce sont les résultats qui comptent, mais ils dépendent de vos moyens. Anderlecht a vendu Doku, Saelemaekers, Sambi Lokonga et avant ça encore un Tielemans, mais la différence avec Bruges, c'est que l'argent a dû être utilisé pour apurer les dettes. La direction et Kompany font les bons choix, mais cela prend du temps pour rendre le club plus sain.

Cela dit, avec l'expérience que Kompany a emmagasiné à Manchester City, il tire le maximum. On ne peut cependant pas demander la même chose, car Anderlecht n'a pas un Kevin De Bruyne, par exemple ... La théorie est dans la tête de Kompany, mais cela dépend ensuite des qualités de tes joueurs. Mais je suis convaincu que si on en reparle dans deux ans, Anderlecht sera déjà bien plus avancé ...

Vous l'avez dit, le Lierse était champion de Belgique il y a 25 ans. Il y a quelques années, la faillite était prononcée ... Comment l'avez-vous vécu ?

J'étais dévasté. J'avais déjà dû quitter le club un an auparavant, on m'avait remercié. Ce licenciement me fait encore mal, car j'habite à 500 mètres du stade. Chaque fois que je vais en ville en vélo, ça me fait mal. Je n'ai rien contre l'ancien président égyptien, Maged Samy, mais tout le monde s'attendait à une telle fin ! Lui et son entourage ont fait de grosses erreurs. C'est dommage. Aujourd'hui, le Lierse a deux équipes, ce qui frustre beaucoup de gens.

Le Lierse Kempenzonen est l'équipe professionnelle, Lyra Lierse évolue en Amateurs. J'y suis ambassadeur. Nous n'avons pas d'investisseur, mais eux ont un projet et je leur souhaite que ça marche.

Enfin, selon vous, si vous deviez citer 10 joueurs belges auxquels on pourrait dresser une statue, comme Kompany à City ?

C'est difficile... allez, j'en choisis 11! Paul Van Himst pour ses Souliers d'Or. Jan Ceulemans, Eric Gerets, Philippe Albert, Jean Marie Pfaff, Michel Preud'Homme, Romelu Lukaku pour ses buts e records ... Jan Vertonghen, Courtois qui battra tous les records s'il continue ainsi. Luc Nilis et enfin Marc Wilmots.