Remontada Nantaise: Blas a apprécié !

Les Canaris ont tout renversé ce vendredi pour prendre les trois points alors que tout était bien mal embarqué.

Mené 0-2 à la pause, Nantes a réussi à renverser Lens (3-2), ce vendredi, lors de la 18e journée de Ligue 1. Un sursaut d'orgueil apprécié par le milieu offensif Ludovic Blas (23 ans, 17 matchs et 7 buts en L1 cette saison).

"On est passé au travers de notre première mi-temps. Mais on a réussi à marquer assez tôt au retour des vestiaires. Je pense qu'ils ont ensuite baissé la tête quand on a égalisé, et il fallait appuyer là où ça fait mal", a analysé le meneur de jeu nantais pour Prime Vidéo.

Au classement, les Canaris remontent à la 10e place, à seulement 2 points des Lensois, 5es.