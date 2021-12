Jordi Condom n'a pas reconnu Seraing contre Anderlecht : "Nous ne sommes jamais rentrés dans ce match"

Seraing a lourdement chuté ce week-end contre Anderlecht (0-5) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Seraing s'est pris une grosse gifle ce samedi soir contre Anderlecht. Une lourde défaite et un jour sans pour les Métallos. Personne n'a reconnu le promu sérésien. "Moi non plus", a lâché d'emblée Jordi Condom en conférence de presse. "C'est la dure loi du football, une bonne rencontre la semaine dernière puis ce soir rien à voir. Nous ne sommes jamais rentrés dans ce match. C'était déjà compliqué d'entrée de jeu et je me disais aie aie aie", a souligné le technicien espagnol.

Peu après l'heure de jeu (62e) quand les Bruxellois menaient 0-3, les Métallos ont effectué trois changements d'un coup (Boulenger, Poaty et Cissé). "Il ne faut pas oublier que nous allons avoir deux matchs cruciaux la semaine prochaine et il ne faut pas perdre nos joueurs importants avec un trop plein de cartons jaunes ou des blessures inutiles. Il faudra se reprendre mardi contre le Cercle de Bruges", a conlu Jordi Condom.