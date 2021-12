Comment va évoluer la relation entre Vormer et Clement ? "C'est foutu entre ces deux-là"

Philippe Clement a mis le capitaine Ruud Vormer sur le banc en championnat. Une décision risquée selon les observateurs car le Néerlandais est encore très populaire auprès des supporters.

Vormer et Clement, c'est fini selon Franky Van der Elst. "En fait, c'est foutu. Ce ne sera plus jamais tout à fait juste entre ces deux-là", a déclaré Van der Elst dans Het Nieuwsblad. "Ce qui reste maintenant, c'est une coopération professionnelle, où la cordialité a disparu. Vormer est très populaire. Si ça va un peu moins bien, les fans l'appellent. Pour Clément, c'est ennuyeux, mais j'ai le sentiment qu'il peut le supporter. Ils doivent continuer jusqu'à la fin de la saison. Après cela, tout dépend de qui est encore là et de qui ne l'est pas", a expliqué l'ancien Blauw en Zwart.

A l'époque, Hugo Broos avait fait quelque chose de similaire avec Pär Zetterberg à Anderlecht. Ça lui a coûté sa tête à la fin. "Tant qu'il y a des résultats, cela ne fait que couver. Mais supposons qu'il ne joue pas contre Anderlecht et que le Club perde ? Tout ça va ressurgir. Puis la presse va sauter dessus, vous avez des journalistes qui sont pro-Vormer, comme à l'époque quand Zetterberg avait aussi ses soutiens."