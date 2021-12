Anderlecht défait un Saint-Trond batailleur et grimpe sur le podium

Ils le savaient, que ce ne serait pas facile. Face à un adversaire embêtant jusqu'au bout, Anderlecht a tenu le zéro et pris les trois points, grimpant temporairement sur le podium.

"Série" : Suite déterminée et limitée de choses de même nature. Limitée, les séries l'ont toujours été à Anderlecht, et ça ne date pas de Vincent Kompany puisqu'il faudrait remonter à René Weiler (!) pour retrouver trace de cinq victoires d'affilée du RSCA. Et encore, on triche un peu, puisque le 8e de finale de Croky Cup était un match nul pour les stats. Autant dire qu'une victoire contre Saint-Trond serait un signe fort : celui que le projet Kompany prend forme, indéniablement.

Mais limitées, c'est aussi ce que sont les ambitions des Canaris qui se rendent au Lotto Park ce mardi, à cet horaire si peu pratique en semaine. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain, et elle joue face à onze trudonnaires arc-boutés devant le but de Schmidt. Du moins après une première grosse alerte, signée Verschaeren après un excellent travail de Refaelov côté gauche (6e). C'est ensuite faute sur faute, et un STVV qui se contente de laisser Suzuki et Brüls se débrouiller devant en espérant que Magallan fasse l'erreur de trop.

© photonews

Lior Refaelov est intenable, Josh Cullen a comme d'habitude amené son frère jumeau en renfort pour qu'ils couvrent plus de terrain ensemble et Amir Murillo bloque complètement son côté. En termes d'occasion, cependant, cela ne se traduit absolument pas : Zirkzee tarde trop à servir Refaelov, et Anderlecht termine la première période sans le moindre tir cadré. Au moins Christian Brüls avait-il timidement forcé Van Crombrugge à capter une frappe en début de match.

Canari déplumé

Le scénario ne change pas, loin de là, en seconde : Saint-Trond est inexistant, offrant un spectacle d'une pauvreté rarement vue au Lotto Park cette saison. Dans ces circonstances, il faut rester calme : Olsson envoie une frappe trop molle (47e), puis Daniel Schmidt sort un arrêt fulgurant sur une tête de Yari Verschaeren (57e). Lior Refaelov, l'un des meilleurs Mauves sur la pelouse, finira par faire sauter le bouchon : servi de la tête par Joshua Zirkzee, il inscrit son 5e but en 4 matchs de championnat (60e, 1-0).

© photonews

Hollerbach ne sait visiblement plus quoi faire : il sort le pauvre Dimitri Lavalée dès la 62e alors que celui-ci ... était entré à la pause. Anderlecht doit cependant rester attentif : Hashioka sert presque son compatriote Suzuki d'un centre venu de la droite (62e). Le RSCA serait bien inspiré de se mettre à l'abri, mais Verschaeren s'offre un raté monumental (71e), avant que Pius sorte de justesse une frappe de Refaelov qui filait vers le but (74e).

Sergio Gomez enchaîne ensuite centre sur centre sur centre : l'un d'eux trouve Verschaeren au premier poteau et on passe tout près du break (80e). Sur un autre de ces centres, c'est Benito Raman qui est retenu dans le rectangle (84e) sans que la VAR soit consultée par un Mr Lardot un peu dilettante ce soir. Raman pense se faire justice une minute plus tard quand il est trouvé à la limite du hors-jeu par Refaelov - apparemment un peu trop limite (86e).

Le scénario pourri pour Anderlecht semble écrit avec une égalisation tardive qu'on voit pointer, mais ces erreurs de jeunesse corrigées sont aussi ce qui permet de réaliser une série, et malgré quelques cafouillages défensifs et un peu de panique, ça ne craquera pas. Mieux : au bout des arrêts de jeu, le break tombe, presque pour le détail, des oeuvres d'Ashimeru (2-0, 90e+5). Voilà Anderlecht temporairement sur le podium.