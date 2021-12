Clap de fin pour Sergio Agüero

On ne reverra plus Sergio Agüero sur les terrains.

Fin du faux suspense et des rumeurs: la carrière de Sergio Agüero est terminée. L'attaquant argentin a, lui-même, confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi par le FC Barcelone. Victime de problèmes cardiaques, il a été contraint de prendre cette décision pour protéger sa santé.

Âgé de 33 ans, l'Argentin aura marqué l'histoire. Avec l'Atletico (230 matchs et 100 buts), avec Manchester City ensuite (390 matchs et 260 buts) et avec la sélection argentine (101 caps, 41 buts). Libre, il avait rejoint le Barça l'été dernier, il n'aura finalement disputé que quatre rencontres et inscrit un but, dans le Clasico, avec les Blaugrana.