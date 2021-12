Kevin De Bruyne a frappé fort, au propre comme au figuré

Un doublé pour signifier à tout le monde qu'il était bel et bien de retour: Kevin De Bruyne a démontré que le Covid-19 et les ennuis physiques du début de saison étaient bien derrière lui, mardi soir, contre Leeds United.

Mais il a aussi inscrit un but magnifique. Grâce à une frappe de mule: son tir a été mesuré à 70 miles à l'heure (112 km/h). Selon Opta, c'est le deuxième but le plus puissant de la saison.

70 - Kevin De Bruyne's second strike last night was the 2nd hardest shot of the season resulting in a goal, recorded at 70mph. Rocket. pic.twitter.com/DYqoQOI8r2