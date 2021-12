Roberto Martinez se réjouit de retrouver les Pays-Bas en Ligue des Nations

Le sélectionneur croisera pour la première fois le voisin néerlandais avec les Diables Rouges en match officiel et il est plutôt enthousiaste.

Roberto Martinez est d'ailleurs enthousiaste par rapport aux trois équipes qui ont été placées dans la poule des Diables Rouges en Ligue des Nations: les Pays-Bas, mais aussi la Pologne et le pays de Galles.

"Ce n'est pas une poule facile, mais ce n'est pas un désavantage d'être dans un groupe difficile. Ce sera de bons matchs pour préparer la Coupe du Monde", estimait le sélectionneur, en conférence de presse virtuelle, une bonne heure après le tirage au sort.

Mais, parmi les trois adversaires qui attendront les Diables Rouges dans cette troisième édition de la Ligue des Nations, ce sont évidemment les Pays-Bas qui retiennent plus d'attention. Ce sera une première pour le sélectionneur, qui n'a encore jamais croisé la route des Oranje en match officiel. "Mais on les a déjà joués à deux reprises en matchs de préparation et on sentait une atmosphère particulière. C'étaient plus que des matchs amicaux."

"Une double confrontation très intéressante"

"Pour les supporters, c'est une affiche fantastique", ajoute-t-il. Mais, au-delà de l'aspect symbolique d'un duel entre voisins, ces deux matchs opposeront aussi deux équipes de qualité. "Les Pays-Bas, c'est une solide équipe avec énormément de qualités, des joueurs techniques, capables de faire la différence en un contre un, ce sera deux matchs très intéressants", confirme le sélectionneur.

Et pour Roberto Martinez, ce sera aussi l'occasion de retrouvailles avec Louis Van Gaal, que l'Espagnol a croisé à plusieurs reprises quand il était sur le banc d'Everton et que son homologue néerlandais entraînait Manchester United.

Bref, cette double confrontation s'annonce savoureuse. Reste à savoir quand les deux équipes se croiseront. "L'idéal serait de jouer le match aller au mois de juin et le retour en septembre", glisse Roberto Martinez pour conclure.