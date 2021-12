Mino Raiola ne ferme aucune porte pour son joueur: "Il peut encore aller partout"

L'agent sait que l'un de ses joueurs est courtisé par beaucoup de clubs européens.

Quel avenir pour l'avant-centre du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 11 matchs et 13 buts en Bundesliga cette saison) ? Avec une clause libératoire estimée entre 75 et 90 millions d'euros l'été prochain, l'international norvégien se retrouve annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens, dont le FC Barcelone. Interrogé sur le futur de son client, l'agent Mino Raiola a maintenu le suspense.

"Erling peut-il attendre Barcelone ? Erling peut attendre tout le monde. Nous n'avons pas d'accord préalable avec aucun club. Nous chercherons la meilleure option et je n'écarte pas une année de plus à Dortmund, théoriquement c'est encore possible", a glissé le représentant du Scandinave pour la chaîne néerlandaise Nos.

Une manière pour Raiola de faire grimper les enchères entre les prétendants du jeune prodige ?