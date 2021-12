Cinq choses à savoir sur Nauris Petkevicius, nouvel attaquant du Sporting de Charleroi

Nauris Petkevicius a quitté son pays natal, la Lituanie, pour le Sporting de Charleroi, où il s'est engagé pour deux saisons. Zoom sur cet attaquant de 21 ans, auteur d'une grosse saison dans son championnat national.

Débuts pros à 16 ans

Nauris Petkevicius n'avait que 16 ans quand il a disputé le tout premier match de sa carrière professionnelle. Et ce n'est pas un grand souvenir pour l'attaquant. Son équipe de l'époque, le FC Strumbas Kaunas, avait été étrillée par le Zalgiris Vilnius (0-5) et le néo-Carolo avait vécu une première compliquée.

Il raconte cette expérience sur le site officiel de l'Alyga, championnat lituanien. "Le coach m'avait fait confiance et j'avais fait des erreurs d'enfant. C'était un tout autre niveau et un tout autre football que ce que j'avais connu jusque-là. Avec l'aide de mes coéquipiers et de mes coachs, je me suis habitué. Et je suis persuadé que cette expérience m'est très utile aujourd'hui."

Ancien Lillois

Tout juste un an plus tard, l'attaquant lituanien choisit de franchir un cap: il quitte son pays natal et pose ses bagages à Lille. Il fréquentera le centre de formation du LOSC durant trois ans avant de retourner en Lituanie, où il va définitivement exploser.

Devancé par un ancien Belgicain

C'est en 2021 que Nauris Petkevicius explose en Lituanie. Son club remonte en division 1 et il va en profiter pour faire trembler les filets. Le FC Hegelmann prend la cinquième place du championnat et, avec 16 buts, le nouveau Zèbre est passé tout près du titre de meilleur buteur. Il n'aura été devancé que d'un but par... Hugo Vidémont. Une connaissance du football belge: le Français a défendu les couleurs du FC Tubize durant deux ans avant de s'envoler pour la Lituanie, où il est désormais double champion en titre.

Deuxième Lituanien de Pro League

Si ce n'est pas la nationalité la plus répandue en Pro League, Nauris Petkevicius ne sera pas le seul Lituanien de Pro League. Il rejoint en effet Edgaras Utkus, arrivé en Belgique l'été dernier et rapidement devenu une valeur sûre du Cercle de Bruges avec trois buts et 17 titularisations après 20 matchs de championnat.

International U21

Et si Utkus (21 ans) a déjà eu les honneurs de la sélection A (5 caps en un peu plus d'un an), Nauris Petkevicius attend encore son tour. Mais il fait ses preuves avec la sélection Espoirs de la Lituanie. Il a célébré le mois dernier sa dixième cap et en est à un but inscrit et un assist distillé avec son équipe nationale U21.