Coupe de Belgique : La Gantoise sort le Standard et se hisse en demi-finale

Ce mercredi soir, La Gantoise recevait le Standard de Liège lors des quarts de finale de la Coupe de Belgique.

Vadis Odjidja et Sven Kums faisaient leur retour dans le onze gantois. Côté liégeois, Luka Elsner alignait une défense à trois avec Sissako aux côtés de Dussenne et Laifis. Ngoy était titulaire au poste de latéral droit tandis que Klauss était présent à la pointe de l'attaque liégeoise.

Pas de véritable round d'obsevation dans cette partie. Hjulsager servira Kums dans le rectangle qui décochera directement en un temps et trompera Henkinet (8e), 1-0.

Quelques minutes plus tard, les Buffalos hériteront d'une deuxième occasion avec Depoitre dans le rectangle qui centrera en retrait vers le point de penalty, mais la frappe de Kums sera contrée (11e). La première réaction liégeoise viendra d'un débordement de Nkounkou avec un centre vers Klauss. Le Brésilien reprendra de volée, mais son tir sera contré par Okumu (16e). Après la demi-heure de jeu, Depoitre reprendra un ballon sur corner et canonnera instantanément, mais Henkinet captera l'obus (35e). En fin de seconde période, Dussenne interviendra sur une reprise de la tête de Ngadeu (43e). Le score ne bougera pas à la pause.

Dès le début de seconde période, Dönnum égalisera d'une jolie frappe qui laissera Bolat sur place (46e), 1-1.

Après cette égalisation, Gand reprendra le contrôle de la partie et repassera devant grâce à un but de Tissoudali (52e), 2-1.

Après ce but, les Buffalos continueront de pousser pour faire le break à l'image de cette frappe puissante de Depoitre boxée par Henkinet (76e). En fin de rencontre, les Buffalos planteront une troisième rose via Tissoudali et fileront en demi-finale de la Croky Cup.