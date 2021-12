L'hécatombe continue au Real Madrid !

Depuis plusieurs jours, l'actuel leader de la Liga a perdu de nombreux joueurs, comme Luka Modric, Gareth Bale, Rodrygo, Marco Asensio ou encore Marcelo, en raison de tests positifs au Covid-19.

Ce mardi, le Real Madrid a annoncé que le défenseur polyvalent David Alaba (29 ans, 17 matchs et 1 but en Liga cette saison) et le milieu de terrain Isco (29 ans, 7 apparitions et 1 but en Liga cette saison) étaient également positifs au coronavirus. Le club madrilène sera donc particulièrement diminué pour défier l'Athletic Bilbao mercredi en championnat.