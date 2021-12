Vingt millions pour Undav ou Vanzeir ? "Non, nous ne laisserons personne partir"

Ce dimanche, l'Union termine son incroyable année 2021 par la réception de La Gantoise. Le promu est assuré de commencer 2022 en tête, et veut rassurer ses supporters pour les fêtes : non, le club ne sera pas pillé cet hiver.

C'est l'une des inquiétudes du public unioniste : leader et impressionnante, l'USG ne risque-t-elle pas de perdre l'un ou l'autre de ses hommes forts cet hiver à la faveur du mercato ? Philippe Bormans, CEO de l'Union, rassure : "Personne ne part cet hiver. Undav et Vanzeir non plus. Les joueurs ont donné leur parole", affirme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Et ce sera le cas même en cas d'offre gargantuesque. "Même pour 20 millions, c'est non. Si nous acceptons, nous perdons notre crédibilité vis-à-vis des joueurs. L'été prochain, on peut parler, mais jusque là, ceux sur qui nous comptons restent", maintient Bormans. "Seuls ceux qui ont peu de temps de jeu pourront bien sûr chercher une solution. Et nous tenterons de nous renforcer également".

Tony Bloom a les moyens de renforcer l'Union, mais ne fera pas de folie. "Ce ne serait pas raisonnable. Il faut s'en tenir à notre philosophie. Mais nous tenterons de renforcer chaque ligne avec des joueurs disponibles dès le stage hivernal. Pas de stars", prévient le CEO unioniste.