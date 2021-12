Espagne ou Maroc ? Ez Abde a tranché

Révélation du FC Barcelone ces dernières semaines, le jeune joueur a été convoqué pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc (9 janvier-6 février 2022).

Et malgré la tentative de la Fédération espagnole, Abdessamad Ezzalzouli (20 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison) répondra bien à l’invitation du sélectionneur Vahid Halilhodzic.

"Je lui ai parlé deux fois et il est impatient de jouer avec nous", a rassuré le coach des Lions de l’Atlas. "Il est très fier à l'idée de jouer pour le Maroc. Nous allons parler aux personnes en charge de son équipe, le président et le directeur sportif car ils ne peuvent pas vous interdire de jouer lorsque vous êtes éligible. On va essayer de trouver un accord amical, d'expliquer les choses et de trouver une solution acceptable pour tout le monde."

Pour confirmer les propos du technicien, le joueur plus connu sous le nom d’Ez Abde se décrit comme un joueur du Barça et du Maroc sur Instagram.