🎥 Romelu Lukaku retrouve le chemin du but et participe à la victoire de Chelsea

Monté à la mi-temps, cela faisait depuis plus de trois mois que Big Rom n'avait plus marqué.

Romelu Lukaku a retrouvé le chemin du but ! Après plus de trois mois de disette, le Diable Rouge a offert les trois points à Chelsea en inscrivant le 1-2 contre Aston Villa. Monté à la mi-temps, Big Rom a fait parler son très bon jeu de tête et a mis les Blues sur le chemin de la victoire.

1⃣ - 2⃣ | LUKAKUUUUUUU ⚽🇧🇪



Jorginho a inscrit le but égalisateur sur penalty en première mi-temps avant de concrétiser un nouveau penalty dans le temps additionnel pour porter le score final à 1-3.

Grâce à cette victoire, Chelsea compte 41 points et revient à hauteur de Liverpool, deuxième mais qui compte un match en moins.