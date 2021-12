La Juventus cherche son nouveau 9 en Ligue 1

La Vieille Dame cherche des solutions offensives et ses recherches mènent actuellement en Ligue 1.

Il ne s'agit pas d'un secret, la Juventus Turin se trouve à la recherche d'un attaquant à l'approche du mercato d'hiver en janvier. Mais la Vieille Dame a du mal à trouver son bonheur, avec les difficultés rencontrées sur les cas Edinson Cavani (Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Anthony Martial (Manchester United) ou encore Mauro Icardi (Paris Saint-Germain).

Et d'après les informations du journal italien Tuttosport ce lundi, la Juve pense toujours au buteur de l'Olympique de Marseille Arkadiusz Milik (27 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! Prêté par Naples jusqu'en juin prochain avec une option d'achat obligatoire fixée à 10 millions d'euros, l'international polonais, suivi depuis très longtemps par la Juve, plaît toujours aux dirigeants turinois, qui discutent de sa situation. Même si le président phocéen Pablo Longoria souhaite garder Milik, une proposition importante de l'actuel 5e de Serie A pourrait animer ce dossier.