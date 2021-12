Tuchel inquiet : "Lukaku a été bon, mais il n'était pas prêt"

Romelu Lukaku est entré à la pause pour débloquer la situation en faveur de Chelsea, mais n'aurait cependant pas dû jouer autant, selon son entraîneur.

Alors que le score était de 1-1 à la pause, Thomas Tuchel a joué son va-tout contre Aston Villa et fait entrer Romelu Lukaku, rapidement décisif puisqu'il a marqué dès la 56e minute. Mais le Diable Rouge n'aurait pas dû disputer 45 minutes, lui qui revient à peine d'une infection au Covid-19. "Nous avons pris des risques, car 45 minutes, c'est plus que ce que le staff médical avait conseillé. Lukaku a changé le match, mais je suis inquiet", concède l'entraîneur allemand via Sky Sports après le match.

"Trois changements, ce n'est pas assez. Nous affrontions une équipe qui n'a pas de joueurs internationaux et ça se paiera un jour. Cinq changements, cela a été inventé pour le coronavirus et maintenant, ils nous font jouer tout le temps, même si nous avons eu le Covid", ajoute Tuchel. "Lukaku a fait un bon match, mais il n'était pas prêt pour ça, même s'il le veut. Nous avons tous été dix jours au lit. Il a changé le match, je suis très impressionné mais très inquiet".