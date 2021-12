Le mercato estival de Charleroi: marqué du sceau de la réussite

Rapidement devenus titulaires ou sérieux concurrents pour les joueurs en place: les nouveaux venus ont presque tous apporté satisfaction depuis le début de saison. La cellule recrutement du Sporting a bien travaillé l'été et, sauf départs en cascade, elle n'aura pas trop de travail en hiver.

De l'incontestable gardien numéro 1 de la cage zébrée, Hervé Koffi, à son remplaçant désigné, Didier Desprez, on passe en revue le bilan des recrues estivales du Sporting de Charleroi.

Titulaires indiscutables

Le Sporting de Charleroi avait recruté neuf joueurs durant le mercato estival. Parmi eux, quatre sont devenus des immuables du onze de base d'Edward Still. Et Hervé Koffi est, forcément, celui qui a le plus de temps de jeu. Le portier burkinabé avait montré toute l'étendue de ses qualités avec Mouscron la saison dernière, il fait plus que confirmer avec Charleroi.

Mais il est bien aidé par une défense stable et solide. Avec deux nouvelles têtes qui ont rapidement pris leurs marques au coeur de l'arrière-garde hennuyère. Stefan Knezevic et Stelios Andreou ont également réussi leurs premiers pas en Belgique.

Tout comme Adem Zorgane, qui est sans doute l'une des révélations de la saison en Pro League. Le médian de 21 ans était arrivé au Mambourg avec l'étiquette de grand espoir du football algérien, il a démontré que ce statut n'était pas usurpé et en a d'ailleurs profité pour intégrer la sélection des Fennecs, avec laquelle il disputera la CAN le mois prochain.

Dans l'ombre d'Ali Gholizadeh

Autre révélation du début de saison, Anass Zaroury est, depuis rentré dans le rang. Il faut dire qu'il avait commencé très fort (3 buts en 5 matchs) avant de subir la montée en puissance d'Ali Gholizadeh, irrésistible de quelques semaines, et de disparaître du onze de base. Mais il reste un atout précieux pour Edward Still et la plupart de ses montées au jeu sont d'ailleurs convaincantes.

La montée en puissance de Loïc Bessilé

Lui, a dû attendre son tour sur le banc des remplaçants, avant de faire ses preuves. Sa place sur le terrain, il l'a gagnée à la faveur de la blessure de Jules Van Cleemput. Mais il a rassuré et séduit en inscrivant notamment deux buts en sept matchs.

Dans l'attente

Valentine Ozornwafor et Didier Desprez sont les deux seules recrues qui n'ont pas, ou quasiment pas, eu voie au chapitre. C'était prévu dans les deux camps. Quand le défenseur nigérian a signé à Charleroi, Edward Still avait estimé qu'il ne serait pas opérationnel tout de suite, il a finalement dû attendre le 19 décembre pour jouer ses premières minutes de la saison. Didier Desprez est arrivé pour être la doublure de Hervé Koffi, il n'a pas encore eu l'occasion de faire chauffer ses gants en match officiel.

Parti à Molenbeek

La neuvième et dernière recrue estivale du Sporting de Charleroi, c'est Aboubakar Keita. Le médian ivoirien est rapidement parti au RWDM, en prêt, à la recherche de temps de jeu. Il y a, jusqu'ici, joué huit rencontres, dont six en tant que titulaire.