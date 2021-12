Belmadi: "Nous voulons remporter la CAN"

Le sélectionneur algérien ne cache pas ses ambitions.

Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, veut à tout prix remporter la CAN. Dans une interview réalisée cette après-midi, Belmadi a dit préférer ne pas cacher son jeu: "La CAN 2022, je veux la gagner ! Nous assumons notre statut. Je préfère ça au statut de petite équipe que personne ne respecte. Nous avons un défi important devant nous et nous en sommes contents."

Championne en titre et deux fois vainqueur de la compétition, l'Algérie, décimée par le Covid, s'affiche tout de même dans les favoris de la compétiton.