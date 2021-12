Quel mercato pour le Standard ? "Beaucoup de clubs ont réussi à être créatifs et inventifs"

Le matricule 16 va devoir s'activer pour se renforcer durant ce mercato hivernal. les Rouches ne pointent qu'à quatre points de la zone de relégation.

Après la défaite contre Zulte Waregem, Luka Elsner avait évoqué le mercato hivernal et n’a pas caché les besoins du Standard de Liège. "Nous voulons renforcer les backs car nous somms peu efficaces au niveau de ces postes. De plus, nous encaissons énormément sur des phases amorcées sur les côtés. Ensuite, nous avons besoin d'un ailier gauche. Max (Lestienne) revient mais il a besoin de rythme après de longs mois sans jouer", a confié le technicien franco-slovène.

"Tout le monde peut constater qu'il est très difficile pour nous de marquer des buts"

Le coach des Rouches aimerait également avoir à disposition un nouveau buteur. "Ensuite, je pense que cela devient évident et tout le monde peut constater qu'il est très difficile pour nous de marquer des buts même dans des situations favorables. Il y a un accompagnement, mais il y aussi des besoins et des nécessités. Il est urgent pour nous d'avoir des personnalités qui tirent vers le haut et relayer sur le terrain cette volonté de prendre les choses en main. Des moyens financiers limités ? Par le passé, beaucoup de clubs ont réussi à être créatifs et inventifs pendant un mercato hivernal. Ce n'est pas évident, j'en suis absolument conscient, mais la situation nous demande d'être exigeant avec nous-mêmes."

Sans directeur sportif, le matricule 16 va devoir viser juste et trouver des joueurs de qualité qui pourront directement s'intégrer et apporter ce plus tant attandu dans l'équipe de Luka Elsner. Siquet parti et Fai à la CAN, les Rouches n'ont personne pour évoluer au poste de back droit. Nathan Ngoy est capable de jouer à cette position, mais les Liégeois ont besoin d'un joueur plus expérimenté à ce poste dans l'immédiat. Côté gauche, il faut une doublure à Nkounkou puisque Gavory semble avoir disparu de la circulation.

Sur l'aile gauche, Lestienne revient tout doucement, mais ce n'est pas assez. Les Rouches avaient soumis une offre à Zulte pour Dompé il y a une dizaine de jours. Le Français réalise une bonne saison et possède le profil adéquat. En plus d'être performant, il connaît bien le club. Puis, il faudra un nouveau buteur en bord de Meuse. Klauss (2 buts en championnat) et Muleka (2 buts en championnat) ne sont pas prolifiques devant les cages adverses. Et quand on ne parvient pas à marquer, il est difficile de pouvoir s'imposer. Le mois de janvier sera important à Liège, la direction devra inverser la tendance.