Gérard Lopez fustige la Fédération Française de football

Durement touché par le Covid-19, Bordeaux devrait bel et bien jouer contre Brest ce dimanche (13h45), en Coupe de France.

Remonté contre le non-report du match, le propriétaire de Bordeaux, Gérard Lopez, a critiqué la FFF. "Ce qui est le plus regrettable dans cette affaire, c'est de constater qu'on a travesti l'esprit de la Coupe de France. Dans ce cas précis, on manque de respect à la compétition, on manque de respect au diffuseur et on manque de respect au public. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi le match n'a pas été reporté", a pesté le propriétaire de Mouscron dans des propos repris par L'Equipe.