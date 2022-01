Le contrat de Mbappé au Real révélé?

En fin de contrat en juin prochain, Mbappé a reçu une belle offre du Real Madrid.

Depuis ce samedi, minuit, Kylian Mbappé (23 ans, 24 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) est libre de discuter avec le club de son choix. En effet, l’attaquant français n’a désormais plus que six mois de contrat avec le Paris Saint-Germain, où son avenir semble de plus en plus flou.

Selon le média espagnol ABC, le Real Madrid est d’ores et déjà d’accord avec le champion du monde tricolore en vue d’un transfert à l’intersaison : un contrat de six années, soit jusqu’en juin 2028, rémunéré à hauteur de 21 millions d’euros net par saison, mais aussi une prime à la signature de 40 millions d’euros. Un salaire inférieur à celui proposé par les dirigeants du PSG, qui souhaitent en faire le joueur le mieux payé du club.