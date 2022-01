Newcastle veut d'abord renforcer sa défense

Les Magpies peuvent maintenant se renforcer, et ils en ont bien besoin.

Avant-dernier de Premier League au terme de la phase aller et aidé par les moyens des nouveaux propriétaires saoudiens, Newcastle compte recruter cet hiver pour sauver sa place dans l'élite anglaise. Avec une priorité en tête : renforcer le secteur défensif.

Dans cette optique, les Magpies devraient accueillir prochainement le latéral droit de l'Atletico Madrid, Kieran Trippier. Selon la presse anglaise, l'ancien défenseur de Tottenham va revenir en Angleterre pour 15 millions d'euros. L'objectif est désormais de trouver deux défenseurs centraux.

Selon le Guardian, Newcastle a défini ses pistes prioritaires à ce poste. En tête de liste, on retrouve Sven Botman (Lille), Nathan Aké (Manchester City), Lloyd Kelly (Bournemouth), Nathaniel Phillips (Liverpool), James Tarkowski (Burnley) et Pontus Jansson (Brentford). Reste à voir si les Toons trouveront leur bonheur parmi ces six noms.