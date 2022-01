Philippe Clement ne débarquera pas tout seul à l'AS Monaco

Le technicien belge devrait vraisemblablement rejoindre le club de la Principauté durant cette trêve hivernale.

Philippe Clement a demandé et reçu l'autorisation du Club de Bruges de négocier avec l'AS Monaco, avec qui il commencera à travailler prochainement, car un accord entre les deux parties est sur le point d'être finalisé. Clement va débarquer sur le Rocher avec ses trois adjoints, à savoir Johan Van Rumst, Jonas Ivens et l'entraîneur des gardiens Frederic De Boever, comme le soulignent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

© photonews

Après deux saisons et demi au Club, Clement doit aider les Asémistes à finir sur le podium, synonyme de ticket pour la Ligue des champions. Monaco compte actuellement trois points de moins que l'actuel troisième, l'Olympique de Marseille.

En attendant de trouver un successeur, il y a de fortes chances que l'entraîneur du Club NXT, Rik De Mil, et l'actuel assistant Carl Hoefkens assurent l'intérim. Non seulement ils connaissent le Club ainsi que la philosophie de jeu, mais De Mil a également pris la relève avec succès la saison dernière lorsque les Gazelles avaient été frappées de plein fouet par le Covid-19 et que Clement avait été mis en quarantaine.