Huit rencontres et puis s'en va pour Lemos au Beerschot?

Mauricio Lemos, qui a disputé deux rencontres pour l'Uruguay et qui a notamment évolué en Liga, ne convainc pas au Beerschot.

Le prêt du défenseur central de 26 ans pourrait déjà être terminé après une demi-saison. Selon les médias turcs, Fenerbahce voudrait en effet récupérer Lemos afin de s'en servir de monnaie d'échange pour enrôler Edin Visca, actuellement à Basaksehir.

Le club de Basaksehir demande quatre millions d'euros plus deux joueurs, dont Mauricio Lemos. Blessé durant une bonne partie de la saison, Lemos n'a disputé que huit rencontres pour le Beerschot, et on ne peut pas dire qu'il ait laissé un souvenir impérissable au Kiel.