OHL annonce deux cas positifs au Covid-19 et officialise le départ d'un joueur

Le club a débuté son stage hivernal aujourd'hui sous le soleil de l'Espagne.

Marc Brys et ses troupes ont pris la direction de l'Espagne pour le stage hivernal. Un premier rendez-vous gâché par deux cas positifs au coronavirus : "Le test covid-19 de Yannick Aguemon et de l'entraîneur adjoint Joachim Mununga est positif. Par précaution, ils ne se rendront pas en Espagne d'après le protocole en vigueur", a communiqué le club.

Comme évoqué hier, OHL a également confirmé le départ de Barnabas Bese. Le Hongrois et le club ont rompu leur collaboration : "Le contrat entre OHL et Barnabas Bese a été rompu d'un commun accord et Bese ne fait plus partie du groupe des joueurs. Pour Scotty Sadzoute, le club est à la recherche d'un prêt."

OHL a donc pris la direction du sud de l'Europe pour son stage. Marc Brys a sélectionné 4 espoirs dans son groupe de 25 : Maxime Tahara, Joël Schingtienne, Richie Sagrado et Sam Krawczyck.