OHL et Barnabas Bese, c'est fini

L'ancien international hongrois Barnabas Bese quitte OHL après avoir vu son contrat être résilié de commun accord. Après deux saisons chez les Louvanistes, le back droit n'a joué que 18 matchs. Contre Charleroi, lors du dernier match avant la trêvehivernale, il n'a joué que trois minutes, après avoir été absent du groupe pendant quatre mois.

De eerste uitgaande transfer bij @OHLeuven is een feit. Na in 18 wedstrijden de kleuren van de Brabantse ploeg verdedigd te hebben, werd het contract van Barnabas Bese in onderling overleg beëindigd, officiële confirmatie volgt eerstdaags. #ohl #ohleuven #transfermarkt