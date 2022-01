Six joueurs du Club de Bruges testés positifs et absents du stage à Marbella

Senne Lammens n'est pas le seul joueur du Club à avoir été testé positif et à manquer le stage à Marbella.

Nous vous relayions ce matin l'information selon laquelle Senne Lammens, le second gardien du Club de Bruges, manquerait le stage à Marbella ; le Nieuwsblad révèle un peu plus tard dans la matinée que plusieurs autres Blauw & Zwart seront absents en raison d'un test positif au coronavirus. José Izquierdo, Kamal Sowah, Matej Mitrovic, Ruben Providence et Noah Mbamba, ainsi qu'Ignace Van der Brempt qui est cas contact à haut risque, ne se sont pas envolés avec le reste du groupe.

À ces absences, il faut ajouter celle de Wesley Moraes dont le prêt a été rompu, et bien sûr celle de Philippe Clément, pas encore officiellement à Monaco mais en partance.