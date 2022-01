🎥 La simulation grossière de Trezeguet (ex-Anderlecht et Mouscron)

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan dit Trezeguet évolue à Aston Villa depuis 2019.

L'Egyptien, passé par Anderlecht et Mouscron, affrontait Brentford ce dimanche (victoire 2-1 du promu) avant de s'envoler pour la CAN.

En fin de rencontre, ce dernier a tenté très peu subtilement d'obtenir un penalty en s'écroulant de manière grossièrement exagérée.

Heureusement pour le football, l'arbitre n'a pas bronché...

It’s actually a foul by Trezeguet for the shirt pull ūüė©#brentford #astonvilla #BREAVL https://t.co/mHE8vrFpWH