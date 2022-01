🎥 Le Club de Bruges tenu en échec en match amical

Le nouvel entraîneur du club, Alfred Schreuder, avait une excellente occasion de voir ses troupes en action lors de son deuxième jour de stage. Les Blauw en Zwart ont disputé une joute amicale à Marbella à 15h30 contre Karlsruher SC, pensionnaire de deuxième division allemand. Tenu en échec (0-0), le champion de Belgique affrontera Feyenoord samedi prochain.

Le Club de Bruges a débuté le match avec le onze suivant : Mignolet, Persyn, Hendry, Nsoki, Maouassa, Rits, Vormer, Vanaken, Buchanan, Perez et Sandra.

Et voici le deuxième onze qui a disputé la seconde période : Shinton, Mata, Mechele, Ricca, Sobol, Otasowie, Audoor, De Ketelaere, Nusa, Lang et Dost.

0-0 against @KarlsruherSC in our first friendly of our training camp. Meeting @Feyenoord on Saturday! 👊🏼 #Marbella2022 pic.twitter.com/pxq6tDdS09