"Ca urge": la priorité de Marc Brys pour le mercato

Le coach d'OHL attend avec impatience un renfort offensif.

OHL s'est éloigné de la zone rouge et relancé dans la course au top 8 en domptant consécutivement le Standard et le Sporting de Charleroi et pourtant, Marc Brys estime ne pas encore avoir un effectif complet à sa disposition.

Thomas Henry était parti en fin de mercato estival et, depuis, l'attaque louvaniste peine à trouver le chemin des filets. Le coach d'OHL attend donc avec impatience un nouvel attaquant, d'autant que Sory Kaba dispute la CAN avec la Guinée et manquera la reprise du championnat.

"Ça urge", insiste Marc Brys dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "Chaque jour qui passe est un jour de trop selon moi. Mais parfois les désirs ne sont pas réalisables. Et je ne panique pas. Je préfère devoir attendre que d'avoir un joueur qui ne répond pas aux attentes."