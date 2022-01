Julien Ngoy est fortement courtisé

En fin de contrat du côté d'Eupen, l'attaquant est libre de signer au sein du club de de son choix depuis ce 1er janvier et les propositions affluent.

Julien Ngoy avait fait son retour en Belgique durant l'été 2020 en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rejoindre Eupen. Un retour payant et réussi. Le joueur âgé de 24 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Pandas où il marqué dix buts et distillé trois assists en cinquante-cinq rencontres toutes compétitions confondues. Bon dribbleur, rapide, technique et adroit debant les buts adverses, le joueur formé au Club de Bruges et au Sporting d'Anderlecht est fortement courtisé sur le marché étant donné que son contrat chez les pensionnaires du Kehrweg prend fin en juin prochain.

Selon nos informations, des clubs belges du G5 le suivent avec attention, mais aussi des formations étrangères. Saint-Étienne, Montpellier, le Hertha Berlin, Schalke 04, Hambourg ou encore un cador de MLS veulent s'attacher les services de l'ailier belge.