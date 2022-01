Les fils de Tristan Peersman et Brian Priske font leurs débuts avec le Jong PSV

Plusieurs Belges évoluent au Jong PSV, et Johan Bakayoko, l'un des talents du club, s'est encore signalé ce lundi. Entre les perches, on retrouvait un certain Kjell Peersman, fils de Tristan Peersman.

Kjell Peersman, 17 ans, est le fils de l'ancien joueur du RSC Anderlecht et ancien Diable Rouge (4 sélections) Tristan Peersman ; comme son paternel, il est gardien de but. Ce lundi, il débutait pour le Jong PSV face à Almere, disputant là ses premières minutes en pro lors de la victoire de son équipe (5-1). Une victoire à laquelle a participé le Belge Johan Bakayoko (18 ans), monté au jeu et qui inscrivait là son 7e but en D2 néerlandaise cette saison. Notons également la montée au jeu, pour ses débuts lui aussi, du fils de l'entraîneur de l'Antwerp Brian Priske, August Priske (17 ans). Il a inscrit le cinquième but de ses couleurs. Vier debutanten in het profvoetbal bij PSV vanavond. Priske, Babadi, Jansen en Peersman. pic.twitter.com/tO45cgznV6 — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 10, 2022