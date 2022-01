Le RSC Anderlecht pourrait bien attirer un back droit en provenance de Serie A

Anderlecht se cherche un renfort au poste d'arrière droit, et un nom déjà cité à de multiples reprises pourrait bel et bien signer.

Bryan Reynolds (20 ans) est un nom bien connu des supporters belges : l'été dernier, ce jeune latéral américain était dans le collimateur du Club de Bruges, mais le joueur du FC Dallas avait alors préféré rejoindre l'AS Rome. Six mois plus tard, Reynolds n'a joué que 3 petits matchs, s'acclimatant tranquillement à l'Europe, mais pourrait bien aller chercher du temps de jeu en prêt. Anderlecht, déjà intéressé l'été dernier également, est sur le coup depuis de longues semaines.

Et après un long jeu de piste, plusieurs sources italiennes - dont Il Tempo - affirment désormais que Bryan Reynolds sera bel et bien prêté au RSC Anderlecht, sans option d'achat. Tuttomercato précisait de son côté que toute arrivée (à Bruges comme à Anderlecht) dépendrait d'un départ dans l'autre sens (celui de Mata côté Club), ce qui a du sens : un prêt sans option d'achat serait une option très étrange pour un joueur qui, s'il vient, ne serait que la doublure de Michael Murillo et boucherait ainsi les possibilités de développement d'un éventuel jeune de Neerpede.

Vers un départ de Murillo ?

En résumé : si, comme il semble que ce soit le cas, Reynolds arrive bien à Anderlecht sous forme de prêt sans OA (on doute que la Roma vende déjà un grand talent acheté 6,75 millions d'euros il y a six mois!), un départ de Murillo pourrait être dans les tuyaux. Le Spartak Moscou était intéressé l'été dernier, mais cette piste a récemment été écartée ; on évoque également un intérêt des NY Red Bulls, où Murillo évoluait avant de rejoindre l'Europe. Affaire(s) à suivre ...