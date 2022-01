Xavi : "on aurait pu gagner"

Le Barca, malgré son élimination en Supercoupe contre le Real, peut se montrer fier de sa prestation.

Dans un match très agréable à regarder et à rebondissements (2-3 après prolongations), le Real Madrid s'est imposé face au FC Barcelone suite à un but de Federico Valverde. Avec cette victoire, les Merengue sont qualifiés pour la finale de la Supercoupe.

Chez les Catalans, malgré la défaite, l'heure est à la fierté, mais aussi aux regrets, tant les hommes de Xavi ont montré de belles choses et ne sont pas passés à grand-chose de la victoire finale.

Dans des props relayés par Foot Mercato, l'entraineur du Barca s'est dit "triste", "faché".

"On aurait pu gagner. À l’exception des premières vingt minutes, (...) on a été compétitifs, je pense qu’on a été meilleur que le Real dans le jeu. On n'a pas su gérer les transitions, on a souffert en contre".

"On peut être fiers d’avoir été compétitifs, c’est un pas en avant malgré le résultat, on est sur le bon chemin. Mais une défaite dans un Clasico, c’est triste. Ce sont des erreurs bêtes, perdre des ballons là où on l’a fait, on a pas toujours été responsables avec le ballon, il faut l’être plus. On doit y croire. On a perdu des complexes et on a prouvé qu’on pouvait lutter avec tout le monde. On peut repartir avec la tête haute".

Même son de cloche du côté de Gérard Piqué :

"Nous avons bien joué, nous avons pris des risques, nous sommes allés chercher le jeu, ils ont pris le jeu en contre-attaque, ils sont entrés dans la surface avec beaucoup de joueurs et ont marqué un but, mais en jouant comme ça, nous allons gagner. C'est très facile de parler quand le match est terminé, mais après avoir vu ce que nous avons vu après le match nul 2-2, concourir comme nous l'avons fait contre Madrid, c'est quelque chose qui doit nous laisser la tête haute".