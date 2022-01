Xavi positive: "Nous sommes sur le bon chemin"

Au bout d'un Clasico d'un niveau technique élevé, le coach du Barça voit que son équipe est sur le bon chemin.

Malgré la défaite contre le Real Madrid (2-3, a.p.), mercredi, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, l'entraîneur Xavi n'est pas mécontent de son FC Barcelone. En effet, le coach du club catalan estime que ses joueurs se trouvent sur la bonne voie après une prestation globalement intéressante.

"C'est un point d'inflexion important dans notre saison. On a été supérieurs au Real Madrid à de nombreux moments du match. Le résumé est le suivant : à cause de quelques erreurs, du fait que l'on n'ait pas su stopper leurs contres, on a dû faire face à des risques élevés et ils en ont profité", a soutenu le technicien blaugrana après la partie.

"On est tristes du résultat, mais, sur le plan des sensations de jeu, c'est un point d'inflexion important. Il y a deux sentiments : l'un très négatif à cause du résultat, mais, à côté, on peut être fiers de notre jeu. Il nous manque un peu plus de patience, un peu plus de responsabilités avec le ballon, mais on est sur le bon chemin", a rajouté Xavi.