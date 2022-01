Yamina livre un témoignage poignant cinq mois après la mort de son mari, Franck Berrier

Sa disparition avait marqué le monde du football belge. Il y a cinq mois, Franck Berrier est décédé d'un arrêt cardiaque lors d'une séance de padel. Sa femme Yamina s'est exprimée pour la première fois depuis le décès de son mari.

Cinq mois sont passés mais personne ne l'oublie. Atteint de problèmes cardiaques détectés en 2018 qui avaient mis fin prématurément à sa carrière, Franck Berrier est décédé il y a cinq mois lors d'une séance de padel.

Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, Yamina Berrier s'est exprimée pour la première fois depuis la mort de son mari : "Les vacances ont été difficiles mais je retrouve le courage. Ce sont les enfants (9 et 11 ans) qui me font avancer. Il m'arrive de craquer lorsqu'ils ne sont pas là."

La mort de l'ex-joueur d'Ostende de Zulte Waregem et du Standard est arrivée de manière brutale : "Une infection s'était installée dans son muscle cardiaque mais les cardiologues lui avaient assuré qu'il pourrait continuer à faire du sport de manière récréative", explique Yamina.

Malgré la douleur, elle préfère garder les souvenirs positifs : "Le fait qu'il ait réalisé tous ses rêves me réconforte. Il a été footballeur dans de grands clubs, a fondé une famille et a ensuite travaillé comme recruteur, analyste et entraîneur. Depuis sa mort, ma vision de la vie a totalement changé. Mais je continue à me battre, car Franck ne voulait pas qu'il en soit autrement.