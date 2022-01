Le KV Malines espère jouer contre OHL, la Pro League statue ce lundi

Ce lundi, la Pro League se réunit et va statuer sur le règlement lié au coronavirus. Le cas du KV Malines, qui a refusé d'aller jouer à OHL, sera également évoqué.

Le KV Malines, qui a refusé de se déplacer à Louvain dans le cadre d'une épidémie de Covid-19 ayant frappé le club, appelle la Pro League à réviser ses règles. Actuellement, il faut que le club touché compte 7 joueurs positifs et ayant disputé 30% du temps de jeu depuis le début de la saison, ou que les deux premiers gardiens soient indisponibles. Malines ne remplissait aucune de ces conditions.

Ce règlement du gardien de but devrait être révisé, d'après le Standaard. Le premier et le troisième gardien des Sang & Or étaient positifs au Covid-19 - les règles n'étaient donc pas respectées à la lettre. Cela devrait changer ... et Malines espère donc que le match à OHL pourra finalement être joué.

Malines a une responsabilité dans la vague de cas

D'après le Nieuwsblad, cependant, le KV Malines porte une grosse responsabilité dans le fait que le club a été frappé par le coronavirus : le Malinwa est parti le 2 janvier en stage sans effectuer les tests obligatoires demandés par la Pro League. Malines affirme que le timing était trop court, et a ainsi obtenu une exemption. Affaire à suivre ce lundi !