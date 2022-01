Officiel: un nouvel entraîneur de Serie A prend la porte

Les têtes tombent en Serie A.

Sale temps pour les entraîneurs de Serie A et plus particulièrement pour les entraîneurs de la ville de Gênes. En effet, la Sampdoria vient d’annoncer le départ de Roberto D’Aversa, et ce quelque jours après le départ de Shevchenko du Genoa.

La Sampdoria est actuellement 15e et n’a plus gagné depuis le 27 novembre en Serie A.