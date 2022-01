Deuxième transfert de l'hiver en vue pour Eupen?

Après l'arrivée de Torben Müsel du Borussia Dortmund, le grec Giannis Konstantelias pourrait bientôt débarquer. Milieu de terrain offensif de 18 ans qui vient du PAOK, il serait prêté sans option d'achat.

Cet hiver, Eupen a dû se séparer du milieu de terrain Edo Kayembe, parti à Watford.

🔃 Giannis Konstantelias of PAOK will soon arrive in Belgium to complete his move to Pro League side KAS Eupen, where he'll spend the rest of the season on loan



The 18 year old attacking midfielder has played 44 minutes in 4 games for PAOK this season