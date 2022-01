Leipzig enfonce encore un peu plus Wolfsbourg et ses Diables Rouges

Les Wölfe se sont à nouveau inclinés ce dimanche, face à Leipzig cette fois.

Leipzig s'est imposé 2-0 via Orban (76e) et Gvardiol (84e) face à Wolfsbourg. Koen Casteels était titulaire chez les visiteurs, tout comme Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx, remplacé à la 79e par Dodi Lukebakio. Une défaite de plus pour Wolfsbourg, qui n'a pris qu'un seul petit point sur les 8 derniers matchs de Bundesliga, et qui reste bloqué dans les méandres du classement (15e). Leipzig réalise une bonne opération en remontant à la sixième place.

Le Bayern Munich affronte l'Hertha Berlin dans le dernier match de la journée en Allemagne.