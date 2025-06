Joueur le mieux payé de Serie A, De Bruyne éjecte Lukaku du top 10 : voici les plus gros salaires du football italien

Kevin De Bruyne sera bel et bien napolitain la saison prochaine. Tout le monde a dû mettre de l'eau dans son vin pour parvenir à un accord sur le plan financier.

Les Diables Rouges et Rudi Garcia peuvent se réjouir : plutôt qu'un transfert lucratif en Arabie Saoudite ou en MLS, Kevin De Bruyne a privilégié le projet sportif proposé par Naples et Antonio Conte. Mais il ne faut pas apparenter son aventure napolitaine à du bénévolat pour autant.

Finalement, De Bruyne a donné son accord au club, mais avec une condition très importante : que Naples fasse de lui le joueur le mieux payé de la Serie A. C'est ce qu'écrit Het Laatste Nieuws. Cela signifie un salaire supérieur aux douze millions nets du joueur de la Juventus, Dusan Vlahovic, qui détenait jusqu'à présent le plus gros salaire de la compétition italienne.

Kevin De Bruyne en bonne compagnie

Ainsi, le Serbe est détrôné par De Bruyne, mais qu'en est-il des autres salaires en Serie A ? Le site Capology.com a dressé une liste des salaires bruts présumés de chaque joueur évoluant dans le championnat italien.

Les plus gros salaires se retrouvent principalement du côté de l'Inter. Des joueurs comme Bastoni, Barella et Lautaro Martinez ont un salaire oscillant entre dix et dix-huit millions d'euros bruts. Romelu Lukaku termine le top dix des plus gros salaires avec un salaire brut estimé à près de huit millions d'euros.

Ainsi, De Bruyne évincera Lukaku du top dix. Mais il ne gagne toujours que la moitié de ce qu'il touchait mensuellement à Manchester City. Dans le nord de l'Angleterre, De Bruyne avait un salaire brut de vingt-cinq millions d'euros.