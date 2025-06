Officiel : un ancien capitaine du Standard continue ses aventures à l'autre bout du monde

Alexander Scholz avait marqué de son empreinte son passage en Belgique. A 32 ans, il quitte le Qatar pour retourner au Japon.

Que ce soit à Lokeren, au Standard ou au Club de Bruges, Alexander Scholz n'avait laissé personne indifférent à l'occasion de ses cinq ans en Belgique. Personnage à mille lieues des clichés collant aux basques des footballeurs, le Danois se distinguait par son goût pour la philosophie et ses préoccupations pour l'environnement.

Très solide au sein de la défense de Lokeren, il avait apporté son leadership au Standard, jusquà y porter le brassard de capitaine. Coupable de plus d'erreurs défensives sur la fin de son aventure en Pro League, il était retourné au pays, au FC Midtjylland, en 2021.

L'amour du voyage

Scholz s'y est refait une santé, au point d'être rappelé en équipe nationale danoise, cinq ans après sa première sélection. En 2021, le natif d'Esbjerg a retenté sa chance à l'étranger et n'a pas fait les choses à moitié, signant chez les Reds d'Urawa. Avec le club japonais, il avait atteint la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, où Manchester City s'était montré plus fort.

Il y a un an, le défenseur central a changé d'air pour signer à Al-Wakrah. Il ne sera resté qu'une saison dans le championnat qatari. Scholz a en effet annoncé son retour au Japon, cette fois au FC Tokyo.

Alexander Scholz était un titulaire au Qatar, il avait d'ailleurs recroisé un certain Edmilson Junior, bien connu au Standard et auteur d'un doublé pour leurs retrouvailles. Il ne devrait plus le retrouver sur sa route au Japon.