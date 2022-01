Felice Mazzu n'en croyait pas ses yeux : "Ce groupe est fou"

L'Union aurait sûrement été d'accord avec un nul contre Genk. Ce résultat aurait probablement été équitable, mais les troupes de Felice Mazzu ont redressé la barre dans les derniers instants. Le but d'Undav est refusé, mais peu de temps après, un pénalty offre la victoire aux Bruxellois.

Difficile pour Felice Mazzu d'analyser le match dès le coup de sifflet final. L'entraîneur de l'Union ne savait trop quoi dire. "Analyser" ? La meilleure façon pour moi de le faire c'est avec cette phrase : Ce groupe est complètement fou. 99 % des équipes qui perdent l'avantage face à ce Genk essaient de sauver le point ensuite."

"Ce n'est pas ce qu'a fait cette équipe... Ils ont décidé d'aller chercher la victoire. Il y a d'abord eu ce but refusé. Les garçons ont ensuite fait preuve de résilience pour aller chercher le but de la victoire. C'est ainsi que nous avons forcé le penalty. Un penalty justifié ? Je ne peux pas le dire, et je ne peux pas non plus dire si leur sanction était justifiée", a déclaré Mazzu.

L'Union entame quatre mois difficiles. Le choc de jeudi contre le Club de Bruges est au programme, suivi d'Anderlecht et d'Anvers pour l'Union. "Nous devons avoir confiance après cette victoire. Bien que tout n'ait pas été parfait aujourd'hui. En deuxième mi-temps, par exemple, je pense que nous n'avons pas assez apporté offensivement. Maintenant, il est temps de bien récupérer. Mitoma sera-t-il de retour contre le Club de Bruges ? Je pense que pour jeudi ce sera très court. J'en ai bien peur. Nous n'avons pas besoin de parler des Play-Off. Ce groupe vit un match après l'autre, il est inutile de se fixer de tels objectifs ."

Faire mieux que lors du tour précédent

Bien sûr, cela ne veut pas dire que Mazzu ne motive pas son groupe. Le coach de l'année l'a également indiqué lors de sa conférence de presse. "J'ai dit à mes garçons que si nous voulons montrer à la Belgique que nous avons progressé, nous devons faire mieux dans les matchs du top que lors du premier tour. Nous avons obtenu quatre sur douze contre Genk, Anderlecht, Bruges et Anvers. Si nous obtenons deux autres points lors des trois prochains matchs, je serais un entraîneur heureux", a-t-il précisé.