Les avocats d'Herman Van Holsbeeck demandent sa remise en liberté

La défense de l'ancien manager d'Anderlecht considèrent qu'il n'y a aucune raison de prolonger sa détention provisoire.

Les avocats d'Herman Van Holsbeeck ont demandé ce lundi après-midi auprés de la chambre du conseil de Bruxelles la libération de leur client. Ce dernier avait été placé mercredi dernier en détention par le juge d'instruction Michel Claise, suite à de nouveaux éléments de l'enquête quant à une implication de l'ancien manager d'Anderlecht dans l'affaire du Footbelgate.

Des informations relayées notamment par Le Soir nous apprennent que Me Daniel Spreutels et Me Wilmotte ont contesté les nouveaux éléments à charge de Van Holsbeeck. "Tous les éléments étaient déjà connus en septembre 2019." "Il y a eu des enquêtes supplémentaires depuis lors, mais M. Van Holsbeeck a répondu à toutes les questions des détectives et du juge d’instruction ces dernières années", ont-ils précisé. Les deux avocats soutiennent également que leur client ne se rendra pas coupable de collusion s'il vient à être relâché : "S’il l’avait voulu, M. Van Holsbeeck aurait pu, pendant ces deux dernières années, s’arranger avec d’autres suspects. Cela ne s’est pas produit. Il n’y a donc aucune raison de le garder en prison, surtout à un moment où il est aux prises avec des problèmes de santé."

Le parquet fédéral et le juge d'instruction Michel Claise enquêtent depuis plusieurs années quant à l'implication de Van Holsbeeck notamment dans des montages financiers relatifs à des transferts de joueurs.

La décision de la chambre du conseil sera connue au plus tard ce mardi matin.