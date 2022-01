Une joueuse de l'Atletico revient sur les terrains après avoir vaincu un cancer

Si le FC Barcelone s'est imposé 7-0 face à l'Atletico Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne, la vraie victoire était dans les rangs madrilènes.

Pour son retour sur les terrains après deux ans de lutte conte le cancer, l'internationale espagnole de l'Atletico Virginia Torrecilla a été fêtée par ses coéquipières mais également par ses adversaires du jour. Torrecilla a recu le brassard de capitaine dès son entrée au jeu, à la 86e minute. De magnifiques images.

The beautiful part of the beautiful game. Barcelona players with Atlético Madrid's Virginia Torrecilla after the Supercopa final. pic.twitter.com/To8E9jbkeh